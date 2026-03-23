İstanbul'da bayram sonrası trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili ve okullarda ara tatil bitti.

İstanbul'da bayram sonrası haftanın ilk günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası'nda, D-100 Karayolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaştı.

TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki bölgede araçlar güçlükle seyretti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında trafik yoğunluğu görüldü.

Bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM Bağlantı Yolu'nda da sürücüler zaman zaman araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu Ankara istikametinde Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar yoğunluk yaşandı.

TEM Otoyolu'nda, Avcılar ile Mahmutbey Gişeler arasında ve Gaziosmanpaşa'dan Hasdal Kavşağı'na kadar araçlar ağır seyretti.

Sürücüler, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde araçlarıyla kontrollü ilerledi.

Özellikle Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade gibi aktarma merkezleri, metrobüs durakları ve diğer toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı. Yolcular, zaman zaman duraklarda araçları beklemek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62'ye kadar çıktı.

Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 51'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'ya kadar ulaştı.