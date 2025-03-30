İstanbul’da bayram trafiği: Araçlar adım adım ilerliyor

İstanbul’da bayramın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kentte trafik yoğunluğu saat 14.35’te yüzde 70’in üzerine çıktı. İstanbul’da hem D-100’de hem de TEM Otoyolu’nda yoğunluk yaşanıyor.



D-100’deki yoğunluk Beylikdüzü ile Küçükçekmece arasında, sonrasında ise Zeytinburnu’ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar aralıklarla sürüyor. Yoğunluk Anadolu Yakası’na geçildiğinde yerini akıcı trafiğe bırakıyor.

TEM'DE YOĞUN TRAFİK



TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk ise Bahçeşehir öncesinde başlıyor. Sonrasında Metris yakınlarında yeniden başlayan yoğunluk aralıksız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar devam ediyor.



Köprü geçişinden sonra Ataşehir’de bir kez daha yoğunlaşan TEM trafiği, aralıklarla Samandıra’ya kadar sürüyor.

ANADOLU'DAN AVRUPA'YA GEÇİŞ



Kentte Anadolu-Avrupa geçişi de oldukça yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği Uzunçayır’a kadar ulaşmış durumda. Avrupa Yakası’na geçildiğinde rahatlayan trafik, Şirinevler mevkisinde yeniden başlayıp, Beylikdüzü’ne kadar etkili oluyor.



Anadolu-Avrupa geçişinde TEM’de de yoğunluk hakim. Ataşehir’de başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişine kadar devam ediyor. TEM Otoyolu Edirne yönünde Mahmutbey trafiği ise Metris’ten başlıyor.