İstanbul'da bayram trafiği. Yoğunluk yüzde 62'ye çıktı

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde tatilciler dönüşe geçti, yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu gece saatlerine kadar devam etti.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kilitlendi. Uzun araç kuyrukları oluşurken, yağmurun da etkisini artırmasıyla trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu gece saatlerinde yüzde 62'ye ulaştı.