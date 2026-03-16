İstanbul'da bayramda hava nasıl olacak? Valilikten soğuk ve yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, bayram süresince kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceğini ve aralıklı yağmur ile sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.



Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre,

ilde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak.



“SEL BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI”



Açıklamada, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının perşembe günü 7-9 ila en yüksek 9-11 derece; cuma günü 6-8, ila en yüksek 9-11 derece, cumartesi günü 7-9 ila en yüksek 11-13 derece; pazar günü 6-8 ila en yüksek 9-11 derece olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.