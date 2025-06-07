İstanbul'da bayramın ikinci günü bilançosu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, İstanbul’da trafik kazaları nedeniyle 70 vatandaşımız, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 814 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Bayramın ikinci gününde tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.