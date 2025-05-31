İstanbul'da bazı metro durakları kapatılacak

Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü kapsamında yapılan çağrı sonrası İstanbul Valiliği Taksim'e çıkan metro istasyonlarını kapatılacağını duyurdu.

Karar sonrası Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."