İstanbul'da bazı metro durakları kapatılacak
İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 15.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.
Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü kapsamında yapılan çağrı sonrası İstanbul Valiliği Taksim'e çıkan metro istasyonlarını kapatılacağını duyurdu.
Karar sonrası Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
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