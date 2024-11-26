İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı, yoğunluk oluştu

Bazı metro istasyonları kapatıldı, yolcular varmak istedikleri yere ya yürüdü ya da alternatif güzergahlara yöneldi. Eylem sebebiyle kullanım dışı bırakılan duraklar, bazı istasyonlarda yoğunluğa yol açtı.



"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü"nde, bazı platformların İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yaptığını açıklayan İstanbul Valiliği, Beyoğlu ve çevresinde etkinlik yapılmasını 27 Kasım'a kadar yasakladı.

Karar doğrultusunda bazı metro istasyonları da hizmete kapatıldı.



Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli-Mecidiyeköy istasyonları kullanım dışı bırakıldı.



Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.



Bazı istasyonların kullanıma kapatıldığını bilmeyen yolcular, metro girişlerinden geri döndü.



Bu kapsamda polis ekipleri Taksim meydanında sabahın erken saatlerinden itibaren geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.



İstanbul Valiliği, organizasyonlar için Yenikapı etkinlik alanı ve Maltepe Sahil başta olmak üzere 40 farklı alanın belirlendiğini açıkladı.

