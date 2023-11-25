İstanbul’da bazı metro hatları kapatılacak (Yenikapı-Hacıosman ve Taksim-Kabataş seferleri neden durduruldu?)

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.



Metro İstanbul’un "X" hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” denildi.

SEFERLERE ARA VERİLME NEDENİ 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar erkek şiddetine karşı alanlarda olacak.



İstanbul'da da bugün saat 16.00'da Mecidiyeköy'de toplanılacak.