İstanbul'da bazı metro hatlarında seferler yapılmayacak (Taksim'de güvenlik önlemi)

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi. Polis ekipleri ise, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi almaya başladı.

İstanbul'da bazı metro hatlarında seferler yapılmayacak (Taksim'de güvenlik önlemi)

'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da bazı metro hatlarında seferler yapılmayacak (Taksim'de güvenlik önlemi) - 1

TAKSİM'DE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi almaya başladı.

Güvenlik önlemleri dahilinde Taksim Meydanı’nın çevresi ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş çıkışları polis bariyerleriyle kapatılmaya başlandı.

Taksim'de güvenlik önlemi
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