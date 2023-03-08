İstanbul'da bazı metro hatlarında seferler yapılmayacak (Taksim'de güvenlik önlemi)

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
TAKSİM'DE GÜVENLİK ÖNLEMİ
Polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi almaya başladı.
Güvenlik önlemleri dahilinde Taksim Meydanı’nın çevresi ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş çıkışları polis bariyerleriyle kapatılmaya başlandı.