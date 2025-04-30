İstanbul'da bazı metro istasyonu ve yollar 1 Mayıs dolayısıyla kapatılacak
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla metro hattındaki bazı istasyonlar ve yollar geçici olarak kapatılacak. İşte yarın kapanan yolların ve metroların tam listesi...
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri nedeniyle bazı metro istasyonu ve yolların kapatılacağını duyurdu.
KAPANACAK OLAN METRO İSTASYONLARI
Bu kapsamda, 1 Mayıs 2025 saat 05.30’dan itibaren kapanacak olan metro istasyonları şöyle:
"- M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,
- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,
- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,
- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,
- M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,
- M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
- Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,
- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, CibaliEminönü arasında yolcu taşınması,
- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,
- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)
- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması.
İDO VE ŞEHİR HATLARI
1 Mayıs'ta kapanacak olan İDO ve Şehir Hatları şöyle:
- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç taşınmaması,
- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu ve araç taşınması,
- Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,
- Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.
TURYOL-DENTUR HATLARI
1 Mayıs'ta kapanak olan TURYOL-DENTUR hatları şöyle:
- Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşınmaması,
- Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu taşınması,
- Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,
- Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.
MARMARAY İSTASYONLARI
- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren; Marmaray Sirkeci İstasyonunun çift taraflı olarak sefere kapatılması.
KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)
⦁ Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Kadir Has Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Abdülezelpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Unkapanı Köprüsü,
⦁ Galata Köprüsü,
⦁ Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan – Çatladıkapı ışıklar arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Fuat Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Dede Efendi Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar – Akdeniz Cadde kesişimi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ 16 Mart Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
⦁ Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
⦁ Sahil Kennedy Caddesi,
⦁ Haliç Köprü,
⦁ D - 100,
⦁ Avrasya Tünel,
⦁ Namık Kemal Caddesi
⦁ 10. Yıl Caddesi,
⦁ Vatan Caddesi.
BEYOĞLU İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)
⦁ Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli Ve Unkapanı Köprüsü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Şişhane Işıklar Kapama Noktası İle Taksim Divan Kavşağı Kapama Noktası Arası),
⦁ Turabi Baba Caddesi İle Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan İle Refik Saydam Caddesi Arası),
⦁ Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Turabi Baba Cadde Kesişimi İle İplikçi Varyant Arası),
⦁ Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak Kavşağından Trafiğe Kapatılacak Darülaceze Caddesi İstikametine Akım Verilmeyecek,
⦁ Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak İle Aylin Sokak Kesişimi Darülaceze Caddesi İstikameti Kapatılacak
⦁ Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi İle Irmak Caddesi Dolapdere İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Bp Benzinlik Önü İle Dolapdere Kavşak Arası)
⦁ Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kurtuluş Caddesi Kesişimi İle Tarlabaşı Bulvarı Arası)
⦁ Turabi Baba Caddesi İle Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan İle Refik Saydam Caddesi Arası)
⦁ Sazlı Dere Ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Dolapdere Kavşak İle Divan Kavşak Arası)
⦁ Mete Caddesi Taksim Akm İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Askerocağı Cadde Kesişimi Işıklar Kapama Noktası İle Akm Önü Kavşak Arası)
⦁ Bedri Karafakihoğlu Sok. Şehitler Tepesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Mete Kavşak Kapama Noktası İle Şehitler Tepesi Arası)
⦁ İnönü Caddesi Taksim Akm Ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akm Önü Kavşak İle Şehitler Tepesi Işıklar Kapama Noktası Arası)
⦁ Tak-I Zafer Caddesi Trafiğe Kapatılacaktır. (Akm Kavşak İle Kazancı Yokuşu Kapama Noktası Arası)
⦁ Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan Ve Cihangir İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kazancı Yokuşu Kapama Noktası İle Akarsu Yokuşu Başı Kapama Noktası Arası)
⦁ İstiklal Caddesi Ve İstiklal Caddesine Bağlanan Bütün Yollar Trafiğe Kapatılacaktır. (Taksim Meydan İle İlk Belediye Caddesi Kapama Noktası Arası)
⦁ Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Tepebaşı Işıklar Kesişimi İle Beyoğlu Belediyesi Arası)
⦁ İlk Belediye Caddesi Trafiğe Kapatılacaktır. (Meşrutiyet Caddesi Beyoğlu Belediye Önü Kapama Noktası İle İstiklal Caddesi Tünel Meydan Arası)
⦁ Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan Ve Unkapanı Köprü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İtibariyle)
⦁ Karaköy Kemraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İtibari İle)
⦁ Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe Ve Karaköy Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan Kapama Noktası İle Boğazkesen Caddesi Kapama Noktası Arası)
⦁ Necati Bey Caddesi Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İle Tophane Işıklar Arası)
⦁ Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Defterdar Yokuşu Girişi Kapama Noktası İle Yeni Çarşı Cadde Girişi Kapama Noktası)
⦁ Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Boğazkesen Cadde Kesişimi İle Sıraselviler Caddesi Arası)
⦁ Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Ve Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kadırgalar Caddesi Kapama Noktası İle Tophane Işıklar Kapama Noktası Arası)
⦁ Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak Trafiğe Kapatılacaktır. (Akyol Taksi Durağı Önü Bolahenk Sokak Kesişimi İle Cihangir Caddesi Arası)
BEYOĞLU İLÇESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
⦁ Donanma Caddesi
⦁ Fişekhane Deresi Caddesi
⦁ Dereboyu Caddesi
⦁ Bülent Demir Caddesi
⦁ Irmak Caddesi
⦁ Kurtuluş Deresi Caddesi
⦁ Piyalepaşa Bulvarı
⦁ Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi
⦁ Fatih Sultan Caddesi
⦁ Fatih Sultan Mimberi Caddesi
⦁ Alt Baruthane Caddesi
⦁ Üst Baruthane Caddesi
⦁ Kulaksız Caddesi
⦁ Okmeydanı Caddesi
⦁ Hasköy Caddesi
⦁ Kumbarhane Caddesi
⦁ İmrahor Caddesi
⦁ Asker Ocağı Caddesi
ŞİŞLİ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)
⦁ Cumhuriyet Cadde Şişli Ve Taksim Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Divan Otel Önü Kavşak İle Harbiye Askeri Müze Önü Kapama Noktası Arası)
⦁ Halaskargazi Caddesi Şişli Ve Taksim Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Harbiye Askeri Müze Önü Işıklar İle 19 Mayıs Cadde Kesişimi Arası)
⦁ Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Nişantaşı Kavşak Noktası İle Osman Bey Kavşak Arası)
⦁ Abide-İ Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçiti Çağlayan Adliye Önü Işıklar İtibariyle Trafiğe Kapatılacaktır.
⦁ Büyükdere Cadde Taksim Meydan Ve Şişli İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (19 Mayıs Cadde Kesişimi İle Mecidiyeköy Meydan Arası)
⦁ Büyükdere Caddesi Esentepe Varyant Altı İle Mecidiyeköy Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
⦁ Merkez Cadde Geçit Sok. Abide-İ Hürriyet Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kuştepe Köprü Altı İle Abidei Hürriyet Cadde Arası) 8. Darülaceze Caddesi Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
⦁ Abide-İ Hürriyet Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Hürriyet Tepe Işıklar İle Ergenekon Caddesi Arası)
⦁ İzzetpaşa Cadde Halaskargazi Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Abide-İ Hürriyet Cadde Kesişimi İle Halaskargazi Cadde Arası)
⦁ Ergenekon Caddesi Pangaltı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kurtuluş Cadde Kesişimi İle Halaskargazi Cadde Arası)
⦁ Dolapdere Caddesi Pangaltı Altı İstikameti Trafiğe Kapatılcaktır. (Poyraz Sokak Kesişimi İle Ergenekon Caddesi Arası)
⦁ Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Kesişimi İle Yay Meydanı Sokak Arası)
⦁ Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü İtibari İle)
⦁ Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim Dönüşü İtibari İle)
⦁ Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi İtibari İle)
⦁ İncirli Dede Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi İtibari İle)
⦁ Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Merydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Caddesi Tünel Girişi İtibari İle)
⦁ Duçi Sokak İle Huzur Sokak Sıracevizler Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Bomonti Kavşak Girişleri İtibari İle)
⦁ Esen Sokak İle Hasat Sokak Şişli Camii İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Çiftecevizler Caddesi Girişleri İtibari)
⦁ Darülaceze Caddesi Abidei Hürriyet Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Şişli Belediye Önü Kavşak İtibari İle)
⦁ Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan Gelişi Uzay Otomotiv İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Tünel İşletme Müdürlüğü Gerisi Odese Bulvarı Ayrımı İtibari İle)
⦁ Odese Bulvarı Piyale Paşa Uzay Otomotiv İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Fevzi Çakmak Caddesi Muradiye Camii Önü İtibari İle)
⦁ İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (İmrahor Kağıthane Ve Sütlüce Girişleri İtibari İle)
ŞİŞLİ İLÇESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
⦁ Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan İle Zincirlikuyu Arası
⦁ Mecidiyeköy Yolu Caddesi
⦁ Ortaklar Caddesi
⦁ Bahçeler Sokak
⦁ Bülent Tarcan Caddesi
⦁ Hakkı Yeten Caddesi
⦁ Vali Konağı Caddesi
⦁ Aytekin Kotil Caddesi
⦁ 19 Mayıs Caddesi
⦁ Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi İle Adil Baba Kavşak Arası
⦁ Maçka Caddesi
⦁ Teşvikiye Caddesi
⦁ Abdi İpekçi Caddesi
⦁ Mim Kemal Öke Caddesi
⦁ Taşkışla Caddesi
⦁ Kurtuluş Caddesi
⦁ Bozkurt Caddesi
⦁ Silahşör Caddesi
⦁ Avukat Caddesi
⦁ Çiftecevizler Caddesi
⦁ Darülaceze Caddesi
BEŞİKTAŞ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)
⦁ Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Balmumcu Kavşak Ve Zincirlikuyu Balmum Alt Geçit Girişi İle Merkez Komutanlığı Işıklar Arası)
⦁ Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Merkez Komutanlığı Işıklar İle Beşiktaş Meydan Arası)
⦁ Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı Katılımı Trafiğe Kapatılacaktır. (D-100 Güney Barbaros Bulvarı Katılımı İtibariyle)
⦁ Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi Ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan Dönüşü Trafiğe Kapatılacaktır. (Yıldız, Serencebey Ve Eski Ortaköy Dönüşü Işıklar İtibari İle)
⦁ Çiğdem Sokak İle Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak Trafiğe Kapatılacaktır. (Çırağan Caddesi Kesişimi İtibari İle)
⦁ Beşiktaş Cadde Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Beşiktaş Meydan İle Süleyman Seba Cadde Başı Işıklar Arası)
⦁ Dolmabahçe Cadde Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Süleyman Seba Cadde Başı İle Kadırgalar Altbaş Işıklar Arası)
⦁ Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Kesişimi İtibari İle)
⦁ Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Asker Ocağı Cadde Kesişimi Süzer Plaza Önü Kapama Noktası İle Dolmabahçe Meydan Arası)
BEŞİKTAŞ İLÇESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
⦁ Barbaros Bulvarı Çıkış İstikameti
⦁ Çırağan Caddesi
⦁ Ortabahçe Caddesi
⦁ Süleyman Seba Caddesi
⦁ Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar İle Bayıldım Caddesi Arası
⦁ Bayıldım Caddesi
⦁ Şair Nedim Caddesi
⦁ Nüshetiye Caddesi
⦁ Ihlamur Yıldız Caddesi
⦁ Emirhan Caddesi
⦁ Ayazma Dere Caddesi
⦁ Yıldız Caddesi
⦁ Palangalar Caddesi
⦁ Balmumcu Şakir Kesebir Sokak
⦁ Büyükdere Caddesi Sarıyer İstikameti
D-100 KAPANACAK YOLLAR (05:00-)
⦁ D-100 Kuzey Mecidiyeköy Ayrım
⦁ D-100 Kuzey Kasımpaşa Taksim Ayrımları
⦁ D-100 Kuzey Okmeydanı Yan Yol Kasımpaşa Taksim Ayrımları
⦁ D-100 Kuzey Beşiktaş Ayrımları
⦁ Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı
⦁ D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa Ayrım
⦁ D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy Ayrım
⦁ D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu Ayrım
⦁ D-100 Güney Çağlayan Yanyol Çağlayan Ayrımları
D-100 ALTERNATİF YOLLAR
⦁ D-100 Kuzeyden Mecidiyeköye giden akım kapatılarak, Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)
⦁ Kuzey Çağlayan Yanyoldan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)
⦁ Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)
⦁ Tem istikametinden gelip Piyalepaşaya istikametine giden akım tamamen kapatılarak akım, Haliç istikametine verilecek)
⦁ Güney Haliç istikametinden Piyale Paşaya giden akım, tamamen kapatılarak akım D-100 Güney istikametine verilecek)
⦁ Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım, D-100 Güney istikametine yönlendirilecek)
⦁ D100 Güney İstikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım, Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek)
KADIKÖY İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)
⦁ Kavak İskele Caddesi – Tıbbiye Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi – Tıbbiye Caddesi kesişimi arasında kalan tıbbiye caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
⦁ Tıbbiye Caddesi – Rıhtım Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Sokak – Rıhtım caddesi arasında kalan rıhtım caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
⦁ Rıhtım Sokak – Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi – Albay Faik Sözdener caddesi kesişimi arasında kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
⦁ Fahrettin Kerim Gökay Caddesi – Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi arasında kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
⦁ Söğütlüçeşme Caddesi -Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Rıhtım Caddesi - Söğütlüçeşme Caddesi Kesişimi arasında kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
ALTERNATİF YOLLAR
⦁ Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)
⦁ Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti)
⦁ Dr. Esat Işık Caddesi
⦁ Acıbadem Caddesi
⦁ Recep Peker Caddesi
⦁ Bağdat Caddesi
⦁ D-100 Karayolu
⦁ Taşköprü Caddesi
⦁ Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
KARTAL İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05:00-)
⦁ Turgut Özal Bulvarı Yunus Caddesi keşimi
⦁ Turgut Özal Bulvarı Çanakkale Caddesi ve Pendik İlçesi Ankara Caddesi (Erol Kaya Caddesi) arası her iki yönde de trafiğe kapalı olacak
⦁ Sanayi Caddesi, Ulunay Caddesi kesişimi ile Turgut Özal Bulvarı Katılımı arası
⦁ İhlas Sokak Turgut Özal Bulvarı kesişimi
⦁ Şehzade Caddesi Turgut Özal Bulvarı kesişimi
⦁ Egemenlik Bulvarı Kartal Baba Alt Geçidi
⦁ Savarona Caddesinin tamamı
Neyzen Tevfik Caddesi, Şehit Tamer Kılıç Soka k Kesişimi ile Savarona Caddesi arası
ALTERNATİF YOLLAR
⦁ Turgut Özal Bulvarı Güney Yoldan Çanakkale Caddesi istikametine verilecek
⦁ Turgut Özal Bulvarı Kuzey Yoldan Ankara Caddesi, Erol Kaya caddesi istikametine verilecek.
⦁ Ankara Caddesi ve Üsküdar Caddesi ve Erol Kaya Caddesi kullanılacak
⦁ Sanayi Caddesinden Ulunay Caddesi ve Namık Kemal Caddesi istikametine verilecek
⦁ D-100 Kuzey ve Güney Yollar."
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