İstanbul'da bazı metro istasyonu ve yollar 1 Mayıs dolayısıyla kapatılacak

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla metro hattındaki bazı istasyonlar ve yollar geçici olarak kapatılacak. İşte yarın kapanan yolların ve metroların tam listesi...

İstanbul'da bazı metro istasyonu ve yollar 1 Mayıs dolayısıyla kapatılacak

Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri nedeniyle bazı metro istasyonu ve yolların kapatılacağını duyurdu.

KAPANACAK OLAN METRO İSTASYONLARI

Bu kapsamda, 1 Mayıs 2025 saat 05.30’dan itibaren kapanacak olan metro istasyonları şöyle:

"- M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,

- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,

- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,

- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

- M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

- M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

- Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, CibaliEminönü arasında yolcu taşınması,

- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,

- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)

- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması.

İDO VE ŞEHİR HATLARI

1 Mayıs'ta kapanacak olan İDO ve Şehir Hatları şöyle:

- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç taşınmaması,

- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu ve araç taşınması,

- Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,

- Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.

TURYOL-DENTUR HATLARI

1 Mayıs'ta kapanak olan TURYOL-DENTUR hatları şöyle:

- Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşınmaması,

- Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu taşınması,

- Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,

- Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.

MARMARAY İSTASYONLARI

- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren; Marmaray Sirkeci İstasyonunun çift taraflı olarak sefere kapatılması.

İstanbul'da bazı metro istasyonu ve yollar 1 Mayıs dolayısıyla kapatılacak - 1 İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

⦁ Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Kadir Has Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Abdülezelpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Unkapanı Köprüsü,

⦁ Galata Köprüsü,

⦁ Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan – Çatladıkapı ışıklar arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Fuat Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Dede Efendi Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar – Akdeniz Cadde kesişimi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ 16 Mart Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

⦁ Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

⦁ Sahil Kennedy Caddesi,

⦁ Haliç Köprü,

⦁ D - 100,

⦁ Avrasya Tünel,

⦁ Namık Kemal Caddesi

⦁ 10. Yıl Caddesi,

⦁ Vatan Caddesi.

İstanbul'da bazı metro istasyonu ve yollar 1 Mayıs dolayısıyla kapatılacak - 2 İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar

BEYOĞLU İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

⦁ Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli Ve Unkapanı Köprüsü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Şişhane Işıklar Kapama Noktası İle Taksim Divan Kavşağı Kapama Noktası Arası),

⦁ Turabi Baba Caddesi İle Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan İle Refik Saydam Caddesi Arası),

⦁ Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Turabi Baba Cadde Kesişimi İle İplikçi Varyant Arası),

⦁ Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak Kavşağından Trafiğe Kapatılacak Darülaceze Caddesi İstikametine Akım Verilmeyecek,

⦁ Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak İle Aylin Sokak Kesişimi Darülaceze Caddesi İstikameti Kapatılacak

⦁ Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi İle Irmak Caddesi Dolapdere İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Bp Benzinlik Önü İle Dolapdere Kavşak Arası)

⦁ Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kurtuluş Caddesi Kesişimi İle Tarlabaşı Bulvarı Arası)

⦁ Turabi Baba Caddesi İle Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan İle Refik Saydam Caddesi Arası)

⦁ Sazlı Dere Ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Dolapdere Kavşak İle Divan Kavşak Arası)

⦁ Mete Caddesi Taksim Akm İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Askerocağı Cadde Kesişimi Işıklar Kapama Noktası İle Akm Önü Kavşak Arası)

⦁ Bedri Karafakihoğlu Sok. Şehitler Tepesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Mete Kavşak Kapama Noktası İle Şehitler Tepesi Arası)

⦁ İnönü Caddesi Taksim Akm Ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akm Önü Kavşak İle Şehitler Tepesi Işıklar Kapama Noktası Arası)

⦁ Tak-I Zafer Caddesi Trafiğe Kapatılacaktır. (Akm Kavşak İle Kazancı Yokuşu Kapama Noktası Arası)

⦁ Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan Ve Cihangir İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kazancı Yokuşu Kapama Noktası İle Akarsu Yokuşu Başı Kapama Noktası Arası)

⦁ İstiklal Caddesi Ve İstiklal Caddesine Bağlanan Bütün Yollar Trafiğe Kapatılacaktır. (Taksim Meydan İle İlk Belediye Caddesi Kapama Noktası Arası)

⦁ Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Tepebaşı Işıklar Kesişimi İle Beyoğlu Belediyesi Arası)

⦁ İlk Belediye Caddesi Trafiğe Kapatılacaktır. (Meşrutiyet Caddesi Beyoğlu Belediye Önü Kapama Noktası İle İstiklal Caddesi Tünel Meydan Arası)

⦁ Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan Ve Unkapanı Köprü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İtibariyle)

⦁ Karaköy Kemraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İtibari İle)

⦁ Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe Ve Karaköy Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan Kapama Noktası İle Boğazkesen Caddesi Kapama Noktası Arası)

⦁ Necati Bey Caddesi Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İle Tophane Işıklar Arası)

⦁ Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Defterdar Yokuşu Girişi Kapama Noktası İle Yeni Çarşı Cadde Girişi Kapama Noktası)

⦁ Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Boğazkesen Cadde Kesişimi İle Sıraselviler Caddesi Arası)

⦁ Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Ve Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kadırgalar Caddesi Kapama Noktası İle Tophane Işıklar Kapama Noktası Arası)

⦁ Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak Trafiğe Kapatılacaktır. (Akyol Taksi Durağı Önü Bolahenk Sokak Kesişimi İle Cihangir Caddesi Arası)

BEYOĞLU İLÇESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

⦁ Donanma Caddesi

⦁ Fişekhane Deresi Caddesi

⦁ Dereboyu Caddesi

⦁ Bülent Demir Caddesi

⦁ Irmak Caddesi

⦁ Kurtuluş Deresi Caddesi

⦁ Piyalepaşa Bulvarı

⦁ Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi

⦁ Fatih Sultan Caddesi

⦁ Fatih Sultan Mimberi Caddesi

⦁ Alt Baruthane Caddesi

⦁ Üst Baruthane Caddesi

⦁ Kulaksız Caddesi

⦁ Okmeydanı Caddesi

⦁ Hasköy Caddesi

⦁ Kumbarhane Caddesi

⦁ İmrahor Caddesi

⦁ Asker Ocağı Caddesi

ŞİŞLİ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

⦁ Cumhuriyet Cadde Şişli Ve Taksim Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Divan Otel Önü Kavşak İle Harbiye Askeri Müze Önü Kapama Noktası Arası)

⦁ Halaskargazi Caddesi Şişli Ve Taksim Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Harbiye Askeri Müze Önü Işıklar İle 19 Mayıs Cadde Kesişimi Arası)

⦁ Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Nişantaşı Kavşak Noktası İle Osman Bey Kavşak Arası)

⦁ Abide-İ Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçiti Çağlayan Adliye Önü Işıklar İtibariyle Trafiğe Kapatılacaktır.

⦁ Büyükdere Cadde Taksim Meydan Ve Şişli İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (19 Mayıs Cadde Kesişimi İle Mecidiyeköy Meydan Arası)
⦁ Büyükdere Caddesi Esentepe Varyant Altı İle Mecidiyeköy Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

⦁ Merkez Cadde Geçit Sok. Abide-İ Hürriyet Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kuştepe Köprü Altı İle Abidei Hürriyet Cadde Arası) 8. Darülaceze Caddesi Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

⦁ Abide-İ Hürriyet Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Hürriyet Tepe Işıklar İle Ergenekon Caddesi Arası)

⦁ İzzetpaşa Cadde Halaskargazi Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Abide-İ Hürriyet Cadde Kesişimi İle Halaskargazi Cadde Arası)

⦁ Ergenekon Caddesi Pangaltı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kurtuluş Cadde Kesişimi İle Halaskargazi Cadde Arası)

⦁ Dolapdere Caddesi Pangaltı Altı İstikameti Trafiğe Kapatılcaktır. (Poyraz Sokak Kesişimi İle Ergenekon Caddesi Arası)

⦁ Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Kesişimi İle Yay Meydanı Sokak Arası)

⦁ Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü İtibari İle)

⦁ Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim Dönüşü İtibari İle)

⦁ Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi İtibari İle)

⦁ İncirli Dede Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi İtibari İle)

⦁ Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Merydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Caddesi Tünel Girişi İtibari İle)

⦁ Duçi Sokak İle Huzur Sokak Sıracevizler Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Bomonti Kavşak Girişleri İtibari İle)

⦁ Esen Sokak İle Hasat Sokak Şişli Camii İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Çiftecevizler Caddesi Girişleri İtibari)

⦁ Darülaceze Caddesi Abidei Hürriyet Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Şişli Belediye Önü Kavşak İtibari İle)

⦁ Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan Gelişi Uzay Otomotiv İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Tünel İşletme Müdürlüğü Gerisi Odese Bulvarı Ayrımı İtibari İle)

⦁ Odese Bulvarı Piyale Paşa Uzay Otomotiv İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Fevzi Çakmak Caddesi Muradiye Camii Önü İtibari İle)

⦁ İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (İmrahor Kağıthane Ve Sütlüce Girişleri İtibari İle)

ŞİŞLİ İLÇESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

⦁ Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan İle Zincirlikuyu Arası

⦁ Mecidiyeköy Yolu Caddesi

⦁ Ortaklar Caddesi

⦁ Bahçeler Sokak

⦁ Bülent Tarcan Caddesi

⦁ Hakkı Yeten Caddesi

⦁ Vali Konağı Caddesi

⦁ Aytekin Kotil Caddesi

⦁ 19 Mayıs Caddesi

⦁ Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi İle Adil Baba Kavşak Arası

⦁ Maçka Caddesi

⦁ Teşvikiye Caddesi

⦁ Abdi İpekçi Caddesi

⦁ Mim Kemal Öke Caddesi

⦁ Taşkışla Caddesi

⦁ Kurtuluş Caddesi

⦁ Bozkurt Caddesi

⦁ Silahşör Caddesi

⦁ Avukat Caddesi

⦁ Çiftecevizler Caddesi

⦁ Darülaceze Caddesi

İstanbul'da bazı metro istasyonu ve yollar 1 Mayıs dolayısıyla kapatılacak - 3 İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar

BEŞİKTAŞ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

⦁ Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Balmumcu Kavşak Ve Zincirlikuyu Balmum Alt Geçit Girişi İle Merkez Komutanlığı Işıklar Arası)

⦁ Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Merkez Komutanlığı Işıklar İle Beşiktaş Meydan Arası)

⦁ Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı Katılımı Trafiğe Kapatılacaktır. (D-100 Güney Barbaros Bulvarı Katılımı İtibariyle)

⦁ Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi Ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan Dönüşü Trafiğe Kapatılacaktır. (Yıldız, Serencebey Ve Eski Ortaköy Dönüşü Işıklar İtibari İle)

⦁ Çiğdem Sokak İle Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak Trafiğe Kapatılacaktır. (Çırağan Caddesi Kesişimi İtibari İle)

⦁ Beşiktaş Cadde Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Beşiktaş Meydan İle Süleyman Seba Cadde Başı Işıklar Arası)

⦁ Dolmabahçe Cadde Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Süleyman Seba Cadde Başı İle Kadırgalar Altbaş Işıklar Arası)

⦁ Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Kesişimi İtibari İle)

⦁ Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Asker Ocağı Cadde Kesişimi Süzer Plaza Önü Kapama Noktası İle Dolmabahçe Meydan Arası)

BEŞİKTAŞ İLÇESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

⦁ Barbaros Bulvarı Çıkış İstikameti

⦁ Çırağan Caddesi

⦁ Ortabahçe Caddesi

⦁ Süleyman Seba Caddesi

⦁ Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar İle Bayıldım Caddesi Arası

⦁ Bayıldım Caddesi

⦁ Şair Nedim Caddesi

⦁ Nüshetiye Caddesi

⦁ Ihlamur Yıldız Caddesi

⦁ Emirhan Caddesi

⦁ Ayazma Dere Caddesi

⦁ Yıldız Caddesi

⦁ Palangalar Caddesi

⦁ Balmumcu Şakir Kesebir Sokak

⦁ Büyükdere Caddesi Sarıyer İstikameti

D-100 KAPANACAK YOLLAR (05:00-)

⦁ D-100 Kuzey Mecidiyeköy Ayrım

⦁ D-100 Kuzey Kasımpaşa Taksim Ayrımları

⦁ D-100 Kuzey Okmeydanı Yan Yol Kasımpaşa Taksim Ayrımları

⦁ D-100 Kuzey Beşiktaş Ayrımları

⦁ Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı

⦁ D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa Ayrım

⦁ D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy Ayrım

⦁ D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu Ayrım

⦁ D-100 Güney Çağlayan Yanyol Çağlayan Ayrımları

D-100 ALTERNATİF YOLLAR

⦁ D-100 Kuzeyden Mecidiyeköye giden akım kapatılarak, Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)

⦁ Kuzey Çağlayan Yanyoldan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)

⦁ Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek)

⦁ Tem istikametinden gelip Piyalepaşaya istikametine giden akım tamamen kapatılarak akım, Haliç istikametine verilecek)

⦁ Güney Haliç istikametinden Piyale Paşaya giden akım, tamamen kapatılarak akım D-100 Güney istikametine verilecek)

⦁ Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım, D-100 Güney istikametine yönlendirilecek)

⦁ D100 Güney İstikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım, Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek)

KADIKÖY İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

⦁ Kavak İskele Caddesi – Tıbbiye Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi – Tıbbiye Caddesi kesişimi arasında kalan tıbbiye caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

⦁ Tıbbiye Caddesi – Rıhtım Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Sokak – Rıhtım caddesi arasında kalan rıhtım caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

⦁ Rıhtım Sokak – Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi – Albay Faik Sözdener caddesi kesişimi arasında kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

⦁ Fahrettin Kerim Gökay Caddesi – Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi arasında kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

⦁ Söğütlüçeşme Caddesi -Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Rıhtım Caddesi - Söğütlüçeşme Caddesi Kesişimi arasında kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

ALTERNATİF YOLLAR

⦁ Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

⦁ Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti)

⦁ Dr. Esat Işık Caddesi

⦁ Acıbadem Caddesi

⦁ Recep Peker Caddesi

⦁ Bağdat Caddesi

⦁ D-100 Karayolu

⦁ Taşköprü Caddesi

⦁ Dr. Eyüp Aksoy Caddesi

KARTAL İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05:00-)

⦁ Turgut Özal Bulvarı Yunus Caddesi keşimi

⦁ Turgut Özal Bulvarı Çanakkale Caddesi ve Pendik İlçesi Ankara Caddesi (Erol Kaya Caddesi) arası her iki yönde de trafiğe kapalı olacak

⦁ Sanayi Caddesi, Ulunay Caddesi kesişimi ile Turgut Özal Bulvarı Katılımı arası

⦁ İhlas Sokak Turgut Özal Bulvarı kesişimi

⦁ Şehzade Caddesi Turgut Özal Bulvarı kesişimi

⦁ Egemenlik Bulvarı Kartal Baba Alt Geçidi

⦁ Savarona Caddesinin tamamı

Neyzen Tevfik Caddesi, Şehit Tamer Kılıç Soka k Kesişimi ile Savarona Caddesi arası

ALTERNATİF YOLLAR

⦁ Turgut Özal Bulvarı Güney Yoldan Çanakkale Caddesi istikametine verilecek

⦁ Turgut Özal Bulvarı Kuzey Yoldan Ankara Caddesi, Erol Kaya caddesi istikametine verilecek.

⦁ Ankara Caddesi ve Üsküdar Caddesi ve Erol Kaya Caddesi kullanılacak

⦁ Sanayi Caddesinden Ulunay Caddesi ve Namık Kemal Caddesi istikametine verilecek 

⦁ D-100 Kuzey ve Güney Yollar."

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