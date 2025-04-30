İstanbul'da bazı metro istasyonu ve yollar 1 Mayıs dolayısıyla kapatılacak

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri nedeniyle bazı metro istasyonu ve yolların kapatılacağını duyurdu.

KAPANACAK OLAN METRO İSTASYONLARI

Bu kapsamda, 1 Mayıs 2025 saat 05.30’dan itibaren kapanacak olan metro istasyonları şöyle:

"- M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,



- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,



- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,



- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,



- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,



- M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,



- M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,



- Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,



- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, CibaliEminönü arasında yolcu taşınması,



- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,



- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)



- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması.

İDO VE ŞEHİR HATLARI



1 Mayıs'ta kapanacak olan İDO ve Şehir Hatları şöyle:

- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç taşınmaması,

- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu ve araç taşınması,

- Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,

- Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.

TURYOL-DENTUR HATLARI

1 Mayıs'ta kapanak olan TURYOL-DENTUR hatları şöyle:

- Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşınmaması,

- Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu taşınması,

- Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,

- Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.

MARMARAY İSTASYONLARI

- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren; Marmaray Sirkeci İstasyonunun çift taraflı olarak sefere kapatılması.