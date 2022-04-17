İstanbul'da bazı yollar kapalı olacak

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul'daki etapla tamamlanacak.



Sporcuların pedal çevirdiği süreçte Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yolların bir kısmı trafiğe kapatılacak.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yarışçıların geçişinin 15 dakika öncesinden trafik durdurulacak. Araç geçişlerine izin verilmeyecek.



Avrupa Yakası'nda Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılacak.



Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak.

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