İstanbul'da Beyoğlu ilçesi Piyale Paşa Mahallesi'nde bugün düzenlenecek ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı miting nedeniyle 12.00'den itibaren alınan emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Üst Baruthane, Alt Baruthane, Zincirlikuyu, Sel Caddesi ile Zincirlikuyu Caddesi kesişimine akım verilmeyecek.
Kulaksız Caddesi, Piyale Paşa Bulvarı ve Fatih Sultan Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.