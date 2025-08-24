İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da Zafer Bayramı kutlamaları için yapılcak genel provalar nedeniyle bazı güzergahlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte trafiğe kapatıldı.
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamalarının provaları yapılıyor.
Adnan Menderes Bulvarı'ndaki (Vatan Caddesi) prova faaliyetleri nedeniyle saat 05.45 itibarıyla trafiğe kapalı kalacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü
- Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişleri
- D 100 kuzey ve güney istikametinden Vatan Caddesi girişleri
- 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri
- Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri
- Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri
- Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri
- Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri
- Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişleri
- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan
Caddesi girişleri
- Keçeci Meydan sokaktan Vatan Caddesi girişleri
- Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri
- Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
- Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
- Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım
ALTERNATİF YOLLAR
- Turgut Özal Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- D 100 Karayolu
- O-3 Hal Yolu.
