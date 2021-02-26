İstanbul'da belediye otobüsünün önünü kesenler yakalandı

İstanbul'da Bakırköy-Boğazköy seferini yapan İETT şoförü Murat Filiz, son seferini yaptığı sırada bir otomobil sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldı.



Geçen hafta meydana gelen olayda uzun bir süre yolda korna çalarak şoförü taciz eden kişi, Küçükçekmece'de D-100 kara yolu yan yolda otobüsün önünü keserek tehdit etti.



Olay sonrası polis ekipleri kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.T. (25) ve F.M. (25) isimli kişiler yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.