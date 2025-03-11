İstanbul’da belediyelere DHKP-C operasyonu: Eski başkan Şükrü Genç hakkında gözaltı kararı
Ataşehir, Maltepe, Şişli ve Sarıyer belediyelerine terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlandığı suçlamasıyla operasyon başlatıldı. 32 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona gerekçe olarak belediyelerde gerçekleştirilen bazı ihaleler gösterildi. Operasyon kapsamında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelerdeki usulsüz ihalelerle terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlandığı iddiasıyla operasyon başlattı.
Sarıyer ve Şişli belediyelerinde gerçekleştirilen bazı ihaleler suçlamaya gerekçe gösterildi.
Yürütülen çalışmayla Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde ise terör örgütüne finansman sağlamakla görevlendirilen belediye çalışanları olduğu öne sürüldü.
Başsavcılık 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİ BAŞKAN HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Başsavcılık, operasyon kapsamında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında gözaltı kararı verdi.
KILIÇ MAĞDUR, İNÖNÜ VE SARIGÜL TANIK
Soruşturma kapsamında, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
İHALELER ÜZERİNDEN FİNANSMAN SUÇLAMASI
Şüpheliler, terör örgütüne 2014 ile 2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağlamakla suçlanıyor.
DHKP-C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt mensubu bir kişinin beyanıyla başlatılan soruşturmada, örgütün bir tekstil firmasının çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine, şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği iddia edildi.
MÜLKİYE MÜFETTİŞİNİN RAPORU
Aynı tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, söz konusu belediyeler hakkında mülkiye müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği belirtildi.
Müfettiş raporunda, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan bu tekstil firmasına verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı iddia edildi. Bu yöntemle Sarıyer ve Şişli belediyelerinde örgüte finansman sağlandığı öne sürüldü.
“ÖRGÜTE FİNANSMAN SAĞLADILAR”
Yapılan çalışmayla 2014-2016 yılları arasında örgüte finansman sağlayan Ataşehir Belediyesi’nde 3, Maltepe Belediyesi’nde 5, Sarıyer Belediyesi’nde 8 ve Şişli Belediyesi’nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi.
EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI
Sabah saatlerinde Maltepe, Kağıthane, Şişli, Sarıyer, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sultangazi, Pendik, Beylikdüzü, Bağcılar, Kartal, Ümraniye, Fatih, Ataşehir, Beykoz'da 31 adrese, il dışında ise Samsun, Bursa, İzmir olmak üzere toplam da 34 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Arama işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yurtdışında 2 şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.
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