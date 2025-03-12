İstanbul’da belediyelere DHKP-C operasyonu: Eski başkan Şükrü Genç'in de olduğu 35 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelerdeki usulsüz ihalelerle terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlandığı iddiasıyla operasyon başlattı.



Sarıyer ve Şişli belediyelerinde 2014 ile 2016 yılları arasında gerçekleştirilen bazı ihaleler suçlamaya gerekçe gösterildi.



Yürütülen çalışmayla Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde ise terör örgütüne finansman sağlamakla görevlendirilen belediye çalışanları olduğu öne sürüldü.



Başsavcılık 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.



İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI GÖZALTINDA



TRT Haber, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 kişinin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı K.Ö.'nün de yer aldığını iddia etti. İBB kaynakları ise, İmamoğlu'nun bu isimde bir danışmanı olmadığını aktardı.



Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç

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ESKİ BAŞKAN HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Başsavcılık, operasyon kapsamında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında gözaltı kararı verdi. "Veremeyecek hesabım yok" açıklamasını yapan Genç, bulunduğu Çanakkale'den İstanbul'a ifade için geldi.



KILIÇ MAĞDUR, İNÖNÜ VE SARIGÜL TANIK



Soruşturma kapsamında, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kılıç’ın mağdur, İnönü ve Sarıgül’ün tanık sıfatıyla ifadeleri alındı. Üç isim de ifade işlemleri sonrası adliyeden ayrıldı.

Eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, operasyon kapsamında tanık olarak ifadeye çağrıldı

İHALELER ÜZERİNDEN FİNANSMAN SUÇLAMASI



Şüpheliler, terör örgütüne 2014 ile 2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağlamakla suçlanıyor.



DHKP-C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt mensubu bir kişinin beyanıyla başlatılan soruşturmada, örgütün bir tekstil firmasının çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine, şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği iddia edildi.



MÜLKİYE MÜFETTİŞİNİN RAPORU



Aynı tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, söz konusu belediyeler hakkında mülkiye müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği belirtildi.



Müfettiş raporunda, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan bu tekstil firmasına verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı iddia edildi. Bu yöntemle Sarıyer ve Şişli belediyelerinde örgüte finansman sağlandığı öne sürüldü.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor

“ÖRGÜTE FİNANSMAN SAĞLADILAR”



Yapılan çalışmayla 2014-2016 yılları arasında örgüte finansman sağlayan Ataşehir Belediyesi’nde 3, Maltepe Belediyesi’nde 5, Sarıyer Belediyesi’nde 8 ve Şişli Belediyesi’nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi.



EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI



Sabah saatlerinde Maltepe, Kağıthane, Şişli, Sarıyer, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sultangazi, Pendik, Beylikdüzü, Bağcılar, Kartal, Ümraniye, Fatih, Ataşehir, Beykoz'da 31 adrese, il dışında ise Samsun, Bursa, İzmir olmak üzere toplam da 34 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.



Operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Arama işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yurtdışında 2 şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.