İstanbul'da benzinliğe silahlı saldırı

Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunda iki galeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında, ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan istasyon çalışanları tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

İstanbul'da benzinliğe silahlı saldırı

Esenyurt'ta benzinliğe düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. 

Turgut Özal Mahallesi E-5 yolunda bulunan akaryakıt istasyonunda, dün öğlen saatlerinde iki oto galeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı.

İstasyona birlikte geldikleri öğrenilen iki kişi arasında daha önce araç satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Kavga sırasında belinden çıkardığı silahla ateş eden saldırgan, akaryakıt istasyonundakiler tarafından polise teslim edildi.

Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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