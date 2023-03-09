İstanbul'da benzinliğe silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta benzinliğe düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Turgut Özal Mahallesi E-5 yolunda bulunan akaryakıt istasyonunda, dün öğlen saatlerinde iki oto galeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı.

İstasyona birlikte geldikleri öğrenilen iki kişi arasında daha önce araç satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Kavga sırasında belinden çıkardığı silahla ateş eden saldırgan, akaryakıt istasyonundakiler tarafından polise teslim edildi.

Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

