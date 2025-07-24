İstanbul'da beş katlı binada yangın: Can pazarı yaşandı

İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki beş katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangının çıktığı dairede mahsur kalan bazı kişiler, itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.