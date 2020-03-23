İstanbul'da beton mikseri devrildi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde saat 13.30 sıralarında bir beton mikseri Gülsuyu Köprüsü'nden D-100 Karayolu Kadıköy istikametine bağlandığı sırada sürücüsü Muhammed İncedayı'nın kontrolünden çıktı ve bariyerleri aşarak devrildi.

Sürücü İncedayı, aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan araç sürücüsünü kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O sırada çevrede bulunan vatandaşlar ise kurtarılma anını cep telefonlarına kaydedebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.



Kazayı gören bir kişi, "Biz şurada çalışıyorduk. Birden bir ses duyduk. Olay yerine geldiğimizde şoförü yaralı olarak gördük. Ambulans ve itfaiyeye haber verdik. Sağlık durumu şu anda iyi. Yukarıdan aşağı Kadıköy istikametine bağlanıyordu" dedi.



Kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken beton mikserinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.