İstanbul'da beyzbol sopalı yol verme kavgası

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bir minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada minibüs şoförü aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı.
Yaşanan arbedenin ardından çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı.
Saldırı anları otomobilin içerisinde bulunan kadının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadın ve çocuğu büyük panik yaşadı.
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