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İstanbul'da beyzbol sopalı yol verme kavgası

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir minibüs şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Araçta bulunan kadın ve çocuk büyük panik yaşadı.

İstanbul'da beyzbol sopalı yol verme kavgası

'da Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bir minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Sürücüler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İstanbul'da beyzbol sopalı yol verme kavgası - 1

Kavgada minibüs şoförü aracından çıkardığı beyzbol sopasıyla yanında eşi ve çocuğu olan otomobil sürücüsüne saldırdı.

Yaşanan arbedenin ardından çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı.

İstanbul'da beyzbol sopalı yol verme kavgası - 2

Saldırı anları otomobilin içerisinde bulunan kadının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadın ve çocuğu büyük panik yaşadı.

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