İstanbul'da biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar

İstanbul Kağıthane'de bir genci sokak ortasında kaçırmaya çalıştılar.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Sabah saatlerinde evinden çıkan M.J. isimli genç, babasının işyerinin olduğu sokağa geldi. Burada bir süre yürüyen genci arkasında takip eden bir şüpheli, yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Direnmesi üzerine araçla gelen iki kişiden biri de aşağıya inerek genci yere düşürdü.

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Bir süre sürükledikleri genci karga tulumba kucaklayan şüpheliler, geldikleri araca bindirmeye çalıştı.

SON ANDA KURTULDU



O esnada sesleri duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar duruma müdahale etti.



Son anda araçtan düşerek kurtulan genç ardından ayağa kalkarak aracı bir süre kovaladı.



''YA PARA GETİR YA DA KAÇIRIRIZ''



Mahalle sakinlerinden Kaan Çelik, “Bir kaç gündür buradan lüks araç geçiyormuş. Para al ver muhabbeti olmuş. Borçları varmış. Aileden birini kaçırmaya kalktılar. Çocuğun ağzına biber gazı sıktılar. Sonra arabaya bindirdiler. Çocuk kendini bir anda dışarıya attı. Ondan sonra aramışlar ve ‘bize 30 bin lira para getirin yoksa bir daha kaçırırız’ demişler” dedi.

KİMLİK TESPİTİ SONRASI ÇALIŞMA SÜRÜYOR



Olayın ardından gencin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.



Genç tedavisinin ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Olayın sonrasında çalışma başlatan polis ekipleri, gencin babası A.J. ve ağabeyi F.J’nin tehdit edildiğini belirledi.



Görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, plakasını ve kimliklerini tespit ettikleri şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.