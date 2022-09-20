İstanbul'da bıçakla saldırdığı polis tarafından vurulan sürücü öldü

Ümraniye'de denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan sürücü bıçakla saldırdığı polis tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.



Olay, saat 15.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri, şüpheli buldukları 34 SL 926 plakalı otomobili durdurdu.

Hacizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten men edileceğini öğrenen sürücü Yavuz Genç ve yanındaki kişi işlem yapan polis ekiplerine tepki gösterdi.

Sürücü Yavuz Genç, öfkelenerek otomobilini ateşe verdi. Cadde trafiğe kapatılırken sürücü, bıçak çekerek, yangına müdahaleye gelen itfaiye ekiplerini yaklaştırmadı.

Öfkeli sürücü ardından polislerin arasına koşup bıçakla saldırmaya başladı. Arkadaşı ile birlikte polisi yere düşürdü. Arkadaşı yerdeki polise tekmeler sallarken sürücü Yavuz Genç bıçakla saldırmayı sürdürdü.

Polis havaya ateş açtı. Buna rağmen durmayan Yavuz Genç'e ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Genç ile seken kurşunlardan yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer saldırgan gözaltına alındı.



"BIÇAKLA POLİSE, HALKA, İTFAİYEYE SALDIRDI"



Çevre esnaflarından Şahin Acı, "Burada ölen kişi aracını yaktı. O ara polisler müdahale etmeye kalktı. İtfaiye ekiplerine bıçak çekti. Polis milleti yaralamaması için havaya ateş açtı. Kardeşini yere yatırdılar. O da bıçağını çekti, dört polisin arasına saldırdı. Polisleri vurmaya kalkınca polisler etkisiz hale getirdi. Polislerin hiçbir şekilde kabahati yoktu. Çünkü polisler ona yardım etmeye çalıştı. Tuttu yangın tüpü tarzında malzemeler attı, patlamalar oldu. Bıçakla polise, halka, itfaiyeye saldırdı. En son polis havaya ateş etti, 'dur yapma' dedi. Polislerin üstüne saldırma yapınca polis etkisiz hale getirdi. Aracı yakarken, 'ben bu aracın vergisini ödüyorum' diyordu.



Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan, tüm yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Ümraniye'de polise bıçakla saldıran sürücünün etkisiz hale getirildiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında Ümraniye ilçemizde yapılan trafik uygulamasında şüphe üzerinde durdurulan bir aracın hacizli yakalama kararı gereğince trafikten men işlemi başlatılmıştır. Araçta bulunan Y.G. ve A.G. isimli şahıslar, görevli polislerimize işlem yapılmasına engel olmak amacıyla mukavemet göstererek aracı yanıcı madde ile ateşe vermişlerdir. Yangını söndürmek üzere çağrılan itfaiye ekibi ve görevli polislerimize taş ve bıçak ile saldıran şahıslar önce sözle uyarılmış, yapılan uyarılara mukavemetle karşılık vermeleri üzerine görevli polislerimizce havaya uyarı ateşi açılmıştır. Yapılan tüm uyarılara rağmen bıçak ile saldırmaya devam eden Y.G adlı şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay esnasında seken mermilerden 3 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.