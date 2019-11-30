İstanbul'da binlerce liralık soygun (2 dakikada dükkanı boşalttılar)

İstanbul Başakşehir’de site içerisinde bulunan bir markete yüzleri örtülü giren 5 kişi iki dakika içerisinde dükkanı yağmaladı.

Sabaha karşı Kayaşehir Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki markette meydana gelen olayda özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğu siteye gelen yüzleri kapalı ve şapkalı 5 kişi, marketin kepenklerini kırarak içeriye girdi.



Biri kaçacakları araçta beklerken 4 kişi market içerisine girerek soygunu gerçekleştirdi. Hırsızlar yanlarında getirdikleri sepetlere dükkanda maddi değeri olan ne varsa doldurdular.

Yaklaşık 2 dakika içinde marketten binlerce liralık eşya çalan hırsızlar geldikleri araçla kaçtı. Marketin soyulduğunu sabah öğrenen iş yeri sahibi şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ise hırsızları arıyor.