İstanbul'da bir AVM'de bulunan kafenin çatısı çöktü: 6 yaralı

İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan bir kafenin çatısı çöktü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'de saat 16.03'te asma tavan henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu kafede bulunanlardan 6'sı hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, ''Beşiktaş'ta bir AVM'nin üst katında faaliyet gösteren kafeterya çatısında bugün saat 16.03'te çökme meydana gelmiştir. Alınan ilk bilgiye göre olayda yaralanan 6 vatandaşımız çevredeki hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır'' denildi.

AVM'DEN AÇIKLAMA



Öte yandan, AVM'den yapılan açıklamada ise, ''Bugün saat 15.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle asma tavan düşmesi meydana gelmiştir. Ekiplerimizin hızla müdahalesinin ardından ilgili alan tahliye edilmiş, yaralananlarla ilgilenilerek, kontrol amaçlı çevre hastanelere götürülmüştür. Gelişmeler paralelinde kamuoyu ile bilgi paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.