İstanbul'da bir değnekçi daha

Son olarak İstanbul Bebek'te bir kişinin park ücreti tartışmasında bıçaklanması "değnekçilik" olarak nitelendirilen illegal işletmeciliği yeniden gündeme getirdi.



İstanbul'da bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden para talep eden kişilerin önüne geçilemiyor.



Değnekçilerden biri dün akşam İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde görüntülendi. Beyoğlu İnönü caddesinin Taksim meydanına çıktığı noktayı kendisine mesken tutan değnekçi, sürücülerden para talep etti. Sürücüleri yönlendiren değnekçi kamerayı fark etmesine rağmen rahat tavırlarıyla para istemeyi sürdürdü.



Sürücüler, değnekçilerden rahatsız olduklarını belirtiyor.



Osman Uğur, " 'Görevli misin' diyorum, 'yok görevli değilim' diyorlar. 'İSPARK mı' diyorum, 'yok' diyorlar. 'Fiş kesebiliyor musun' diyorum, kesemiyor" dedi.

VİDEO: İSTANBUL'DA DEĞNEKÇİ TERÖRÜ (ARŞİV)