İstanbul Silivri'de 3,6 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 13.33'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı.
Deprem 9,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sosyal medyada birçok kullanıcı depremi hissettiklerine ilişkin paylaşım yaptı.
SİLİVRİ'DE 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 23 Nisan günü 6,2 büyüklüğünde deprem olmuştu.
İstanbul'da panik yaratan deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti.
Uzmanlar bölgede artçı sarsıntıların süreceği uyarısında bulunmuştu.
- Etiketler :
- İstanbul
- Son Depremler
- Deprem