İstanbul'da bir gecede 14 iş yerinden 250 bin TL’lik hırsızlık

İstanbul, Fatih'te bir gecede 14 farklı iş yerini soyan şüpheliler yakalandı.

Olay 25 Temmuz günü Gedikpaşa'daki bir iş merkezinde meydana geldi.



Bir gecede gerçekleşen 14 farklı soygunda 250 bin TL’lik malzeme çalındı.



Polis olay üzerine çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ



Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin tespit etti.



Şüphelilerden 34 yaşındaki Ramazan A. 1 Ağustos günü Beyoğlu’nda, 43 yaşındaki Hasan B. ise 2 Ağustos günü Fatih’te yakalandı.



Farklı suç kayıtları da bulunan şüpheliler, ifadelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

