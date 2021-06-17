İstanbul'da bir gemi balıkçı teknesine çarptı

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bir kuru yük gemisi, içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarptı. Tekne batarken, can kaybı veya yaralı olmadığı öğrenildi.

NTV Haber - DHA 17.06.2021 - 16:17

İstanbul'da bir gemi balıkçı teknesine çarptı

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İstanbul Boğazı'nda deniz kazası yaşandı.

Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine As Rosaıla adlı gemi çarptı.

Balıkçı teknesi batarken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Can kaybı veya yaralı olmadığı öğrenildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi.''

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