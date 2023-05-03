İstanbul'da bir genç ormanda ölü bulundu

İstanbul Sultanbeyli'de 21 yaşındaki Oktay Taşkın, ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu.

İstanbul'da bir genç ormanda ölü bulundu
İstanbul'da bir genç ormanda ölü bulundu - 1

'un Sultanbeyli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerindeki ormanlık alanda dün saat 20.00 sıralarında mahalle sakinleri inşaatta çalıştığı öğrenilen 21 yaşındaki Oktay Taşkın'ın cansız bedenini çam ağacının tepesinde asılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla Taşkın'ın cesedini aşağı indirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

İstanbul'da bir genç ormanda ölü bulundu - 2

Olay yerinde toplanan Taşkın'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Oktay Taşkın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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