İstanbul'da bir haftada üç iş yerini soydular

İstanbul'da üç iş yerini silahla soyan hırsızlar, polis operasyonuyla yakalandı.

Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta bakkala gelen silahlı ve maskeli kişiler, kasadaki paraları gasbetmeye çalıştı.

İş yerindekilerin karşı koyması üzerine başarılı olamayan şüpheliler, hiçbir şey alamadan olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olaydan bir gün sonra 17 Ağustos'ta bu kez Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi'nde bir zincir markete gelen şüpheliler, kasadaki paraları alarak kaçtı.

Şüphelilerin yakalamak için çalışmalar sürerken 2 Ağustos'ta Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir markete giren silahlı şüpheliler kasada bulunan 50 bin lirayı gasbettikten sonra yaya olarak kaçıp izlerini kaybettirdi.

