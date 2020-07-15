İstanbul'da bir kuyumcu mahallenin altınlarını alarak kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcu iddiaya göre mahalleyi dolandırarak kaçtı.

İddiaya göre Esenyurt'ta 30 yıldır kuyumculuk yapan bir esnaf vatandaşlardan para karşılığı aldığı altınlarını sakladı. Aylardır altınlarını alamadıklarını dile getiren vatandaşlar iki gündür kuyumcu dükkanının açılmadığını öne sürüyor.

''GEL DEDİ AMA YOK''

Mağdur vatandaşlardan Cemile Yıldırım, bugün saat 11'de altınlarını almak için anlaştıklarını ancak geri dönüş olmadığını ifade ederek, "Haziran ayının 2'sinde geldim ödemeyi yaptım kendisine. O günden beri yok hazır değil dedi bana. 'Çarşamba 11'de gel' dedi geldik ama yok" dedi.

Mağdur vatandaşlardan Mehmet Bozdağ ise, "En son Pazartesi günü geldi o günden beri yok. Telefonları şu anda kapalı firari kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ödeyeceğim dedi ama yalan millete sahte dekontlar atıyorlar" diye konuştu.

''DÜĞÜN YAPACAKTIM''



Yakın zamanda düğünü olduğunu ve büyük mağduriyet yaşadığını kaydeden Ömürcan Gültekin isimli vatandaş, "Düğün yapacaktım bize bugün dediler ama şu anda kimse yok" şeklinde konuştu.