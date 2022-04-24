İstanbul’da bir polis memuru şehit oldu

Fatih’te operasyonda görevli polis memuru Zafer Mat, aranan şüphelinin attığı cisimle, kafasından aldığı darbe sonucu yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Zafer Mat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.04.2022 - 06:32

İstanbul’da bir polis memuru şehit oldu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde şüpheli bir kişiyi yakalama çalışmaları sırasında şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonrası polis memuru Zafer Mat (48), yüksekten düşerek yaralandı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Zafer Mat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehidin naaşı bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine gönderilecek.

Şehit Zafer Mat, pazartesi memleketi Yozgat’ta kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Zafer Mat’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...