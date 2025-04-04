İstanbul'da boğaz trafiği yoğun sis nedeniyle askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı, TEM Otoyolu'nda ise sürücüler trafikte hızlarını düşürmek zorunda kaldı.
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sisi görüş mesafesini düşürdü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.
Öte yandan TEM Otoyolu ve Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde yoğun sisten dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul
- İstanbul Boğazı
- Hava Durumu