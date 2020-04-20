İstanbul'da boş arazide çuval içerisinde insan kemikleri bulundu

Firuzköy Mezarlığı'nın altındaki arazide bulunan kemikleri, yağmurun ortaya çıkarmış olabileceği değerlendiriliyor. Kesin sonuç Adli Tıp Kurumu raporu ile ortaya çıkacak.

Anadolu Ajansı 20.04.2020 - 11:45 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 11:46

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İstanbul Avcılar'da dün akşam Firuzköy Mezarlığı altındaki boş arazide hayvan otlatan bir vatandaş, çuval içerisinde çok sayıda insan kemiği buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelemelerin ardından kemikleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Kemiklerin, yağmurun mezarları aşındırmasıyla ortaya çıkmış olabileceği ve sürüklenen kemiklerin bir kişi tarafından toplanarak çuvala konulduğu değerlendiriliyor.

Konuyala ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü, kesin sonucun ise otopsi raporuyla ortaya çıkacağı bildirildi.

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