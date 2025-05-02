İstanbul'da bu kez Adalar açıkları sallandı (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Marmara Denizi'nde saat 11.30'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adalar açıklarında yaşanan sarsıntı 6,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan sarsıntılar sürüyor.
Saat 11.30'da bir deprem daha kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adalar açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,2 olarak açıkladı.
Deprem 6,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremi hisseden İstanbullular, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER
İstanbul’daki depremin sesi kaydedildi
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