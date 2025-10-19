İstanbul'da bugün bazı caddeler trafiğe kapalı

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlaması provalarının yapılacağı caddelerde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Saat 06.00 itibarıyla bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

Araçlar, İstanbul Valiliği'nin belirlediği alternatif güzergahları kullanmaya başladı.



Kapatılan cadde ve sokaklar şöyle:

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çift yönlü,

- D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

- Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri,

- Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı'na katılımlar.

Provalar bitne kadar kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 karayolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.