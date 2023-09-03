İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğinde bugün gerçekleştirilecek yarışta yerli ve yabancı bin triatlet, Kanlıca, Küçüksu ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yüzme, koşu ve bisiklet kategorilerinde performans sergileyecek.

Yarış güzergahında kalan bazı yollar, sporcu güvenliği ve organizasyonda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için trafiğe kapalı olacak.