İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM uyardı: Öğle saatlerine dikkat! (25 Ağustos İstanbul hava durumu raporu)

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak sorusu, dışarı çıkacak olan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul’da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer şiddetler sağanak yağmur beklendiği duyuruldu.



AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK



İstanbul'da yoğun yağışın akşam saat 22.00’e kadar etkili olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da beklendiği belirtiliyor.

AKOM UYARDI

AKOM tarafından yapılan açıklamada, "Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağmur şeklinde akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yoğun şimşek, yıldırım aktivitesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar da beklenmektedir" denildi.

ETKİLİ YAĞIŞ DÜN GECE BAŞLADI



İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler de görsel şölen oluşturdu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor 31



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 28



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34



Antalya: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Samsun: Parçalı bulutlu 31



Trabzon: Parçalı bulutlu 29



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39