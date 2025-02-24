İstanbul'da bugün okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre aralıklarla bölgesel olan kar yağışının şiddetinin azalacağını duyurdu. Bugün sabah saatlerinden itibaren havanın parçalı bulutlu olacağı belirtildi. Gece saatlerinde sıcaklıkların eksi 6 derecelere ulaşması beklenildiğini bundan dolayı yaşanabilecek kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. OKULLARA TATİL YOK İstanbul Valisi Davut Gül de akşam saatlerinde sosyal medya hesabından eğitim-öğretim de tatilin olmadığını açıkladı. Vali Gül, "Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! Ancak hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarımızda görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN BAZI BÖLGELERİNDE KAR ETKİSİ SÜRDÜRDÜ

İstanbul'un bazı ilçelerinde ise kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kentte gece saatlerinde özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.



Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Başakşehir ve Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı, Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Ümraniye ve Üsküdar'da aralıklarla sürüyor.

Ana arter ve caddelerde yol temizleme çalışmaları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklarda kar ve buzlanma nedeniyle yer yer trafik akışının durduğu gözlendi.