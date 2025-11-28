İstanbul'da bugün ve yarın bu yollar kapatılacak: 28-29 Kasım trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, Papa 14. Leo'nun İstanbul'a ziyareti nedeniyle bugün ve yarın kapatılacak olan yolları duyurdu. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun, resmi programı kapsamında, güvenlik tedbirleri nedeniyle 28 Kasım Cuma ve 29 Kasım Cumartesi günleri İstanbul'un merkezi noktalarında çok sayıda ana arter ve bağlantı yolu trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yolların saati ve alternatif güzergahları ise belli oldu. Peki, İstanbul'da 28-29 Kasım'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?