İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul polisinin yaptığı operasyonlarda 75 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonlarda Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde 72 parça halinde 75 kilogram ağırlığında skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
Yerlikaya, operasyonlarda iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadeleri yer aldı.
