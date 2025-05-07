İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 15 ton bonzai üretebilecek ham madde ele geçirildi
İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 ton bonzai üretebilecek 144 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'un Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde 15 ton bonzai üretebilecek ham madde ele geçirildiğini duyurdu.
Düzenlenen operasyonlarda kisi yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli yakalanırken 144 kilogram uyuşturucu madde, 120,5 kilogram metamfetamin, 370 litra kimyasal katkı maddesi, 8 milyon 401 bin 500 adet uyuşturucu hap, 1 milyon 600 bin adet boş ilaç kapsülü, 130 bin adet boş ilaç kutusu, 215 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan katkı maddesi, 2 adet hap basma makinesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yerlikaya, paylaşımında "Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.
“İstanbul’da 15 Ton Bonzai üretilebilecek Ham Madde Ele Geçirdik”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 7, 2025
Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de düzenlediğimiz operasyonlarda;
🔻 144 Kg Uyuşturucu Madde (yaklaşık 15 Ton Bonzai üretilebilecek),
🔻8 Milyon 401 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.
➡️ 2’si… pic.twitter.com/TGBTH1b6Lj
- Etiketler :
- Haberler -
- Ali Yerlikaya
- İstanbul
- Uyuşturucu