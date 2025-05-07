İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 15 ton bonzai üretebilecek ham madde ele geçirildi

İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 ton bonzai üretebilecek 144 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 15 ton bonzai üretebilecek ham madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından 'un Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde 15 ton bonzai üretebilecek ham madde ele geçirildiğini duyurdu.

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 15 ton bonzai üretebilecek ham madde ele geçirildi - 1

Düzenlenen operasyonlarda kisi yabancı uyruklu olmak üzere 16 şüpheli yakalanırken 144 kilogram uyuşturucu madde, 120,5 kilogram metamfetamin, 370 litra kimyasal katkı maddesi, 8 milyon 401 bin 500 adet uyuşturucu hap, 1 milyon 600 bin adet boş ilaç kapsülü, 130 bin adet boş ilaç kutusu, 215 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan katkı maddesi, 2 adet hap basma makinesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yerlikaya, paylaşımında " imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

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