İstanbul'da caddede yürüyen kadın kaçırıldı

"İRİ YAPILI BİRİ ONU ARABANIN İÇİNE ALMAYA ÇALIŞTI"



Başka bir görgü tanığı Abdullah Öz ise, "Bir cip geldi, burada durdu. Sonra genç kızı, iri yapılı biri arabanın içine almaya çalıştı. Herkes ses çıkarttı sonra bir kadın sağa doğru gitti. Araçta son sürat aşağı doğru gitti. Bizim gördüğümüz bu. Kim olduğunu bilmiyoruz, neden olduğunu da bilmiyoruz." diye konuştu.

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