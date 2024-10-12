İstanbul’da caddenin ortasında yatan adamın üzerinden araba geçti

İstanbul ’da alkollü olduğu öne sürülen bir kişinin üzerinden cadde ortasında yattığı sırada araba geçti. Olay, 10 Ekim günü saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa’daki Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir adam, alkol aldıktan sonra yolun ortasına yattı.

O esnada seyir halindeki bir sürücü, adamı son anda fark edip yavaşlarken, arkadan gelen başka bir otomobil, alkollü adama çarparak üzerinden geçti.



Kazanın ardından aracından inen sürücü, adamı görünce sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye götürdü.



Hastanede tedavi altına alınan adamın vücudunda kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.