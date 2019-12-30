İstanbul'da cam fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 7 yaralı

Ümraniye'deki Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde kazanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Son dakika haberi! 

İstanbul'da Dudullu Oranize Sanayi Bölgesi'ndeki Yıldız Cam Fabrikası'nda saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kazan patladı.

Patlamanın etkisiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Patlama sonrasında iş yerinde çıkan yangının da söndürüldüğü kaydedildi.

İlk gelen bilgi yaralı sayısının 3 olduğu yönündeydi. Ancak İstanbul Valiliği, yaralı sayısını 7 olarak duyurdu.

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