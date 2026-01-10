İstanbul'da cami avlusunda cinayet

İstanbul'da cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yer alan Adnan Menderes Camii'nin avlusunda meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin (60) arkasından yaklaşarak silahla bacaklarına ateş açtı.

Vücuduna 4 mermi isabet eden Reşit Timuçin yere yığıldı, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Reşit Timuçin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Reşit Timuçin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Timuçin’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Reşit Timuçin’in cenazesi aile yakınları tarafından teslim alındı.