İstanbul'da cami lojmanında yangın: Ekipler müdahale ediyor
İstanbul'un Fatih ilçesi Havuzlu Mescid Camii'nin lojmanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'ndeki Havuzlu Mescid Camii'nin lojmanında yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
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