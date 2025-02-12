İstanbul'da cami lojmanında yangın: Ekipler müdahale ediyor

İstanbul'un Fatih ilçesi Havuzlu Mescid Camii'nin lojmanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da cami lojmanında yangın: Ekipler müdahale ediyor

İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'ndeki Havuzlu Mescid Camii'nin lojmanında çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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