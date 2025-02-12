İstanbul'da camide makaslı saldırı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir camide 10 Şubat Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında M.H. (35) isimli kişi, cami içerisinde 16 yaşındaki F.E.A.'yı alnından ve kolundan makasla yaraladı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. F.E.A'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yakalanan zanlı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan polisin yaptığı çalışmada şüphelinin camide yattığı esnada yardım için yanına gelen F.E.A.'nın kendisine saldırılacağını düşünerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.