İstanbul'da cenaze yemeği sırasında silahlı saldırı

Küçükçekmece'de cenaze yemeğinin verildiği derneğin kapısında bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Haberler - DHA 18.01.2022 - 09:57

İstanbul'da cenaze yemeği sırasında silahlı saldırı

'da cenaze yemeği sırasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. 

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde cenaze yemeğinin verildiği Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde meydana geldi.

Dernek merkezinin kapısına çıkan derneğin eski başkanı Erdal Çiçek, silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı.

Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çiçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada saldırıya ilişkin H.Ö. ve Türkmenistanlı F.Z.'yi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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