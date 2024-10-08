İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli, kaldıkları eve düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışmış ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin Avcılar, Denizköşkler Mahallesi'ndeki evde kaldığını tespit etti.
Özel harekat polislerinin desteğiyle bu adrese operasyon yapıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden S.A'nın 4 suçtan, B.E'nin ise 3 suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konulması bekleniyor.
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