İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışmış ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin Avcılar, Denizköşkler Mahallesi'ndeki evde kaldığını tespit etti.



Özel harekat polislerinin desteğiyle bu adrese operasyon yapıldı.



Gözaltına alınan şüphelilerden S.A'nın 4 suçtan, B.E'nin ise 3 suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.



Şüphelilerin, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konulması bekleniyor.