İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli, kaldıkları eve düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışmış ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin Avcılar, Denizköşkler Mahallesi'ndeki evde kaldığını tespit etti.

Özel harekat polislerinin desteğiyle bu adrese yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.A'nın 4 suçtan, B.E'nin ise 3 suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konulması bekleniyor.

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